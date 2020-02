Open’er Festival 2020. The Chemical Brothers, YUNGBLUD i Angel Olsen dołączają do składu imprezy

Open’er Festival 2020 odkrywa kolejne karty. Organizatorzy festiwalu ogłosili kolejnych wykonawców, którzy wystąpią na jednej z największych imprez tego lata.



Open’er Festival 2020 odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020 r. Na chwilę obecną znamy już kilku artystów, którzy wystąpią podczas muzycznego wydarzenia. Na imprezie pojawi się Taylor Swift , a także wokalista Radiohead, Thom Yorke . Dodatkowo ogłoszono również Twenty One Pilots , Kendricka Lamara oraz Foals. Tym razem organizatorzy sprawili kolejną niespodziankę i ogłosili nowych wykonawców jak m.in. The Chemical Brothers, YUNGBLUD oraz Angel Olsen.

The Chemical Brothers wystąpią 4 lipca 2020 r. na Orange Main Stage. Brytyjski zespół tworzący muzykę elektroniczną zadebiutował 25 lat krążkiem “Exit Planet Dust”. Wydany w 2015 r. "Born In The Echoes" był szóstym wydawnictwem zespołu, które stało się jedną z najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii. Dyskografię kapeli zamyka krążek "No Geography" z 2019 r.