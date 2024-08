Opera Lwowska, Seweryn, Malicki i Zamachowski na Festiwalu w Białej Podlaskiej

We wtorek, 27 sierpnia 2024 roku o godz. 18.30 odbędzie się w Amfiteatrze prapremiera spektaklu w wykonaniu Teatru Słowa z Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego. Tym razem będzie to komedia Jacka Daniluka "Panie Kochanku". Utwór nawiązuje do tradycji molierowskiej i fredrowskiej. Akcja toczy się na dworze Karola Radziwiłła "Panie Kochanku", który był uznawany za najbogatszego magnata w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku.