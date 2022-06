Opole 2022. Cichopek i Kurzajewski razem na scenie. Wszyscy patrzyli tylko na nią

Kasia Cichopek dopiero co wyznała, że rozwodzi się z mężem. Niektórzy sądzili pewnie, że w związku z problemami prywatnymi aktorka choć na chwilę zniknie z show-biznesu, by uporać się z nimi w spokoju. Nic bardziej mylnego. Trzy miesiące po tym, jak wydała oświadczenie o rozstaniu z Marcinem Hakielem, spełniła swoje zawodowe marzenie. Cichopek stawiła się w amfiteatrze w Opolu, by poprowadzić jeden z koncertów. Partnerował jej kolega z pracy - Maciej Kurzajewski.