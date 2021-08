Królikowski nie chciał jej wypuścić. Pierwszy taniec był do piosenki z filmu

Wielu gości na bieżąco relacjonowało ślub, a później wesele Opozdy i Królikowskiego. Dzięki temu wiemy, że państwo młodzi tańczyli do muzyki z "Króla Lwa". Na jednym z filmików Antoni wirował z ukochaną, a w tle było słychać słowa polskiej wersji "Can You Feel the Love" Eltona Johna, czyli "Miłość rośnie wokół nas".