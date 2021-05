Organek o opłacie reprograficznej. "W tej dyskusji jest dużo nieprawidłowości"

Kwestia opłaty reprograficznej jest ponownie przedmiotem gorącej dyskusji. – Jest dużo przekłamań w tej rozmowie – mówi Tomasz Organek w programie Newsroom WP. Muzyk wyjaśnia, na czym polega wspomniana opłata i co faktycznie się z nią wiąże. – Opłata reprograficzna istnieje od lat we wszystkich europejskich krajach. Polska jej nie zaktualizowała i od 12 lat nie wpisała na nią tych wszystkich urządzeń, z których powinna być odprowadzana opłata dla artystów za ich prawa autorskie (…) Należy to uzupełnić o wszystkie nowoczesne technologie, dzięki którym oglądamy filmy, słuchamy muzyki czy czytamy artykuły, bo przecież prawo autorskie obejmuje nie tylko artystów, ale i dziennikarzy czy naukowców, przecież dzięki temu korzysta się z ich wiedzy – mówi. Posłuchajcie fragmentu rozmowy.

