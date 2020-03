Orły 2020. Maciej Stuhr wykonał symboliczny gest na scenie. "Przestańmy się bać!"

Maciej Stuhr poprowadził galę Orły 2020. Wszyscy w napięciu zastanawiali się, czy w tym roku aktor znów pozwoli sobie na kontrowersyjne żarty. Nie jest bowiem tajemnicą, że po serii politycznych dowcipów w poprzednich latach stał się dla wielu wrogiem numer jeden. Nie zawiódł. Jego przemówienie znów dało do myślenia.

Maciej Stuhr chętnie komentuje bieżące wydarzenia i nie kryje się ze swoimi poglądami politycznymi - tym bardziej, gdy może powiedzieć to prosto do kamery, a wszystko transmitowane jest na żywo. Nie owija w bawełnę. Najlepszą okazją do publicznego występu była gala Orłów 2020. Aktor po raz dziewiąty poprowadził uroczystość i po raz kolejny pozwolił sobie na kilka słów szczerości.