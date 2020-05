Nie żyje Oscar Chávez. Rząd nie chce potwierdzić przyczyny śmierci

Według wpisu umieszczonego na koncie artysty na Twitterze i podpisanego przez jego współpracowników, został on hospitalizowany w ub. środę z objawami typowymi dla ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem – donosi PAP.

Do tej pory w Meksyku odnotowano ponad 19 tys. zakażeń koronawirusem i prawie 2 tys. ofiar COVID-19. .

