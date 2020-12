Ostatnie role Piotra Machalicy

Piotr Machalica zmarł nieoczekiwanie w nocy z 13 na 14 grudnia 2020. W niedzielę aktor trafił na OIOM szpitala jednoimiennego w Warszawie w ciężkim stanie. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Śmierć Machalicy była ciosem nie tylko dla jego rodziny oraz przyjaciół, ale także dla fanów, którzy zapamiętali jego doskonałe role filmowe i teatralne. Przed śmiercią Piotr Machalica wziął udział w kilku projektach, dzięki którym będzie go można jeszcze podziwiać na ekranie. W 2020 roku zagrał w filmach "Zieja", "Szczęścia chodzą parami" oraz "„Brigitte Bardot cudowna". Część z nich swoją premierę będzie miało dopiero za kilka miesięcy. Machalica miał również zagrać jedną z głównych ról w nowym serialu TVN "Tajemnica zawodowa". W ostatniej chwili zrezygnował jednak z udziału w produkcji, tłumacząc, że chce poświęcić więcej czasu rodzinie i poślubionej we wrześniu 2020 roku żonie, Aleksandrze. Jakby przypuszczał, że tego czasu zostało mu niewiele.

