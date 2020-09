Ostre słowa Jakimowicza w programie na żywo. Ogórek nie wytrzymała

Jarosław Jakimowicz najpierw pojawiał się w TVP Info jako ekspert w szerokim zakresie tematycznym . Najwyraźniej zauważono w nim ogromny potencjał, ponieważ aktor znany głównie (i jedynie) z "Młodych wilków" i związku z Jolą Rutowicz, został współprowadzącym programu "W kontrze" . W jednym z ostatnich odcinków Jakimowicz mocno podpadł widzom, a głównie wyborcom Krzysztofa Bosaka. O co poszło?

Na szczęście zaproszony do studia polityk zachował pokerową twarz i spokojnie wytłumaczył, dlatego tak ostro zareagował na wpis Krzysztofa Bosaka. "Bardzo go lubię, ale wydaję mi się, że zagubił się w retorykach książkowych. Zirytował mnie mówiąc, że nie ma dowodu na to, że zwierzęta w klatach są nieszczęśliwe" - powiedział i dodał też, że nie widzi różnicy między cierpieniem człowieka i psa.