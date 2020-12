Ostre słowa Markowskiego: "To samo dzieje się dzisiaj z Jarosławem Kaczyńskim"

Perfect to bez wątpienia legenda polskiej sceny muzycznej. Zespół współtworzył Zbigniew Hołdys. Narażali się komunistycznej władzy, koncertowali w USA, a w latach 80. przeszli zmiany "kadrowe", w wyniku których dołączył do nich Grzegorz Markowski. Odnieśli ogromny sukces, który Perfect zawdzięcza w dużej mierze kompozycjom Hołdysa. Ten jednak w 1983 r. odszedł z Perfectu, tłumacząc to później w wywiadach intensywnym koncertowaniem, niskim honorarium i ciągłymi potyczkami z SB, milicją i cenzorami.

Muzyk opowiada, że gdy zadzwonił do Hołdysa, odebrała jego żona i powiedziała, że mąż jest zajęty. "A koncertem nie był zainteresowany. Wymigał się śmiercią Zdzisia Zawadzkiego. Bo była taka klauzula, że w przypadku śmierci jednego z muzyków… Ja jednak mówiłem: Zagrajmy ten koncert. Zbyszek, jeśli nie chce z nami, niech wyjdzie sam z gitarą i zaśpiewa na przykład 'Nie płacz Ewka'. Ale to jest zacięty facet".

"On wszystkich poobrażał, mnie nazwał alkoholikiem, a przecież w tym czasie wszyscy pili równo, łącznie z nim. Czytanie jego wypowiedzi, że ten gra nierówno, ten pije, a ten nie wie, co gra, bo nie zna funkcji, było przerażające, bo przez kilka lat korzystał z talentów tych ludzi. A dodajmy, że ani wcześniej, ani później niczego takiego nie stworzył".

"Tak że mamy ogromny udział w jego sukcesie, a on uznał, że jest jedyny. Ale to jest syndrom, k..wa, władzy. To samo dzieje się dzisiaj z Jarosławem Kaczyńskim. Jemu też się wydaje… Ale jakby do mnie krzyczeli: 'Wypier...!', to ja bym szybciutko zszedł ze sceny. Na szczęście jest odwrotnie, ludzie namawiają: 'Zostań, jeszcze nie odchodź…'" - komentuje w "Teraz Rock".