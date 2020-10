Ostrzega przed Kaczyńskim. Internauci nie wytrzymali

Lech Wałęsa apeluje do Polaków. "Dla nich nie ma żadnej Świętości"

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. "Dla Kościoła katolickiego w Polsce nie ma świętości. Już dawno zdewaluowano Boga do roli obrazka. Bagno nie Kościół", "Kaczyński wykorzystuje Kościół do dalszego dzielenia ludzi", "Jest mi bardzo przykro. Najpierw dzielił nas, krok po kroku, a teraz wzywa do otwartej agresji przeciwko sobie. To nie jest przywódca, to ZŁO wcielone" - piszą internauci, którzy są oburzeni obecną sytuacją w Polsce.