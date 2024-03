Oświadczenie Kate Middleton. Wiadomo, jak zareagował książę William

Oświadczenie Kate Middleton. Jak zareagował książę William?

Okazuje się, że wydanie wspomnianego oświadczenia było pomysłem Kate Middleton. W wywiadzie dla "The Sunday Times" przyjaciółka księżnej wyznała, że Kate, jako postać publiczna, czuła potrzebę takiego gestu. Co więcej, zależało jej nie tylko na tym, aby oświadczenie przyjęło formę wideo, lecz również, by treść przemówienia również wyszła spod jej pióra. Jedna z przyjaciółek księżnej w rozmowie z "The Sunday Times" zdradziła też, że księżna chciała uciąć wszelkie plotki i spekulacje na temat swojego stanu.