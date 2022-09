Oświadczenie syna Magika po wątpliwej reklamie, w której wykorzystano wizerunek jego ojca

"Pański ojciec wyskoczył z okna, może chciałby Pan wskoczyć na jego miejsce pracy" — przyznajecie, czy czekacie na taki telefon? Nie? no to najwyraźniej nie jesteście na czasie, albo oferta nie jest kierowana do was. Bo przecież innych to bawi. Pewnie dlatego ten żart nie dotyczy ich ojca…W sieci pojawił się mem, który wykorzystuje wizerunek mojego ojca, do reklamy usług jednej z firm. W odpowiedzi na tę "reklamę"… zostawię kilka szczerych słów. Kiedy widzę karykaturalnie wklejoną twarz mojego ojca, przypominają mi się czasy gimnazjum. Jest to chyba podobny poziom infantylności. Rówieśnicy wyśmiewali się z jego śmierci. Dużo się działo za moimi plecami, nie wspominając o "martwych" memach. W sieci zacierają się granice między tym co dozwolone, a tym co nie wypada. Tym co śmieszne, a tym co ośmiesza. Wszystko ma wywołać emocje. Dobrze by było, gdyby to nie były złe emocje. Piotr Łuszcz, dla was znany jako "Magik", dla mnie Tata. Wszystkie publikacje, czy słowa, które naruszają jego godność — nie tylko dotykają całą moją rodzinę, ale i łamią prawo. Dlatego mam prośbę do marketingowców i użytkowników sieci — POMYŚL, zanim coś zrobisz…