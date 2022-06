Oświadczył się na oczach tysięcy osób. Mina dziewczyny bezcenna

W Manchesterze wystartował Parklife. To niezależny festiwal muzyczny, który co roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. W tym roku na scenie występują m.in. 50 Cent, The Creator czy PinkPantheress. Pierwszego dnia podczas koncertu pochodzącego z Kalifornii muzyka Young Filly'ego doszło do nietypowej sytuacji. Jeden z fanów oświadczył się swojej partnerce na scenie, na oczach tysięcy osób.