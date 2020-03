Oszczędny jak Mieczysław Hryniewicz. "Ze skąpstwa świętujemy raz na 4 lata"

W rozmowie z "Faktem" Hryniewicz przyznał się, że nie należy do najrozrzutniejszych osób. Delikatnie mówiąc. Data jego ślubu była nieprzypadkowa. Aktor skorzystał z faktu, że był to rok przestępny.

Można nabijać się z Hryniewicza i jego podejścia do życia, ale aktor wie, co robi. Może i nie można nazwać go rozrzutnym, ale za to jest właścicielem 300-metrowej posiadłości położonej w pięknej dzielnicy Poznania, która przypomina sielską wieś.