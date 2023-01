Oto "Najsmutniejszy człowiek świata". Nowy singiel Arka Kłusowskiego

Poprzednia płyta "Lumpeks" dała mi dużo pewności siebie i faktycznie poczułem, że jestem dobry w tym co robię. Jestem z niej dumny. Wytańczyłem wszystko co złe. Wydarzyło się naprawdę wiele pięknych rzeczy i mam poczucie, że jestem przydatny, że mam coś do powiedzenia i ten głos ma znaczenie. To był przełomowy czas i wiele mnie nauczył. Po wielu latach pracy w przemyśle muzycznym, stojąc na drugim planie i z tyłu sceny, udało mi się zebrać grono wiernych słuchaczy i to bardzo motywuje.