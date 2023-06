"Otworzę szkołę żon". Zaskakująca deklaracja Magdy Gessler

Zdaniem Gessler, dzisiejsze kobiety często nie tylko dominują mężczyzn, ale nawet ich osaczają. W efekcie ci... zwyczajnie się ich boją. Co więcej, pokusiła się nawet o kuriozalną teorię, że to dlatego niektórzy decydują się na związki z mężczyznami. Jakby tego było mało, damsko-męski wątek pociągnęła na spotkaniu See Bloggers w Łodzi. Tam wyznała, że... ma zamiar otworzyć "szkołę żon".