Outdoor zaczyna się za drzwiami twojego domu

Czy wiesz, że Światowa Organizacja Zdrowia definiuje aktywność fizyczną jako każdy ruch? Oznacza to, że nawet niedługi spacer z domu do pracy jest już pewnego rodzaju sportem. Ruch wzmacnia mięśnie, poprawia wydolność organizmu, zwiększa odporność i, co ważne, bardziej niż jakikolwiek inny czynnik przyczynia się do wydłużenia i podniesienia jakości życia. Zdaniem WHO osoby, które nie podejmują aktywności fizycznej, są o 20-30 proc. bardziej narażone na ryzyko zgonu niż osoby aktywne. Ruch jest wiodącym czynnikiem zmniejszającym ryzyko chorób układu krążenia i chorób metabolicznych, m.in. cukrzycy i zawałów serca, pomaga też utrzymać zgrabną sylwetkę. Czas więc odstawić na bok wymówki i zacząć zażywać ruchu na świeżym powietrzu. Oto 5 prostych sposobów na to, jak zwiększyć swoją codzienną aktywność.