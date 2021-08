Osbourne jest ciężko chory. Nie da się go poznać

Co ciekawe, Osbourne ani myśli kończyć karierę muzyczną. Jakiś czas temu ostro odniósł się do takiego pomysłu: – Wiesz, kiedy przejdę na emeryturę? Kiedy usłyszę, jak wbijają gwoździe do mojej trumny. A potem, k**wa, zagram bis. Jestem księciem ciemności.