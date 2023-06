P!nk na żywo: pełen odlot, dosłownie!

No, ale jak wiadomo, nie samą polityką człowiek żyje. Czwarty akt tego show to powrót do nieskrępowanej, szalonej, a momentami wręcz zaprzeczającej prawom grawitacji zabawy. Wszystko tu jest jak na sterydach: muzyka, akrobacje i fajerwerki. Piosenki "Trustfall" i "Never Gonna Not Dance Again" zamieniają stadion w jedną wielką dyskotekę. A na koniec już pełen odlot (trzeba to zobaczyć na własne oczy) w czasie przeboju "So What". Nie mogę zdradzać wszystkiego, bo to tak, jakby ujawnić zakończenie waszego ulubionego serialu. Ale jest to trick zapierający dech i wzbudzający szał na trybunach.