P!NK ogłasza koncert w Polsce w ramach Europejskiej Trasy Koncertowej w 2023 roku.

"PGE Narodowy jeszcze nigdy nie był tak różowy! Pink zagrała koncert na najwyższym poziomie. Dwugodzinne show było wypełnione największymi hitami. Mogliśmy usłyszeć zarówno starsze numery takie jak "Who Knew" czy "Get the Party Started", jak i nowsze "What About Us" czy "Just Like Fire" (…) Co piosenkę czymś nas zaskakiwała! Śpiewała tańcząc, wykonując akrobacje powietrzne, wisząc głową w dół, a nawet lecąc tuż nad publicznością". (rmf.fm)