Pajączkowska zakochana. Pokazała ukochanego

Karolina Pajączkowska szybko podbiła serca widzów TVP. Zadebiutowała na antenie stacji pod koniec 2019 roku i stała się jedną z najjaśniejszych gwiazd TVP Info. Wpływ na to ma niewątpliwie jej kobiecy wizerunek, za który była momentami krytykowana. Pajączkowska nic sobie jednak nie robi z hejterskich uwag. Na antenie oraz w internecie chętnie podkreśla kobiece kształty. Fani uwielbiają seksowne zdjęcia dziennikarki, których nie brakuje na jej profilu na Instagramie. Pajączkowska często chwali się również synem. Wiadomo było, że wychowuje go samotnie. Do tej pory nie chciała więcej opowiadać o swoich dawnych i obecnych związkach. W święta zrobiła wyjątek.