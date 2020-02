Pamela Anderson jednak nie chce być żoną. 12 dni po ślubie

Pamela Anderson już po raz piąty próbowała ułożyć sobie życie u boku mężczyzny, który byłby z nią na dobre i na złe. Znany producent filmowy Jon Peters najwyraźniej nie był tym jedynym, bo gwiazda właśnie opublikowała wymowne oświadczenie.

Pamela Anderson i Jon Peters wzięli ślub 20 stycznia w Malibu . Znali się od lat, ale dopiero teraz doszli do wniosku, że są sobie pisani. Dwanaście dni po obiecywaniu sobie miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej aż do śmierci, ich związek chyli się ku upadkowi.

"Dajemy sobie trochę czasu, by ponownie ocenić to, czego chcemy od życia i siebie nawzajem. Życie to podróż, a miłość to proces. Mając na względzie tę uniwersalną prawdę, wspólnie podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu decyzji o sformalizowania naszego małżeństwa" – napisała Anderson.