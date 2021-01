Pamela i Mateusz na wakacjach. Fit Lovers pochwalili się zdjęciem

Fit Lovers to para, której przedstawiać chyba nie trzeba. Pamelę i Mateusza łączy pasja do sportu i zdrowego trybu życia. Gwiazdy chętnie dzielą się życiem prywatnym i zawodowym w mediach społecznościowych. Tym razem para pokazała, jak spędza początek 2021 r. Fit Lovers wybrali się do Meksyku.