Pamiętacie Isis Gee? Gwiazda im jest starsza, tym młodziej wygląda. Teraz trudno ją rozpoznać

Isis Gee, czyli Tamara Gołębiowska, zbliża się do 50., jednak na podstawie zdjęć, które publikuje w sieci, nikt nie dałby jej tylu lat. Nietrudno stwierdzić, że młodzieńczy wygląd to głównie zasługa mocnych filtrów, które, co prawda, nadają buzi świeży wygląd, ale też bardzo zmiękczają obraz. Nie da się nie zauważyć tej manipulacji.