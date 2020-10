Pamiętacie Jessikę z "Rolnik szuka żony"? Wiemy, co dzisiaj robi!

Co robi dziś? W Lesznie otworzyła salon kosmetyczny z usługami m.in. powiększania ust oraz solarium.

- Wypełniłam usta kwasem hialuronowym. Lubię mieć duże i pełne usta. Najlepiej co dwa tygodnie powtarzać zabieg, a w ostateczności co miesiąc. Nakłuwa się usta igłą w kilku albo kilkunastu miejscach i gotowe. Oczywiście podczas znieczulenia, choć przyznam się, że raz zrobiłam to na żywca. Bolało, ale wytrzymałam - powiedziała "Super Expressowi".