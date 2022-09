"Pamiętam Anię na wózku". Te słowa jej nauczycielki poruszają

Twarowska wyjawiła, że choć Ania w wieku 16 lat po raz pierwszy pojechała na casting do filmu, to jednak nie była do końca pewna, że chce zostać aktorką. - Ania w trzeciej klasie oznajmiła, że chce rozszerzyć biologię, bo chce zostać lekarzem. Z perspektywy czasu dobrze, że to nie wyszło. Ona była szalona, miała bajerę, byłą wielką komediantką. A jednocześnie była to taka skromna, prawdziwa dziewczyna z sąsiedztwa - stwierdziła.