Pandemia koronawirusa testem dla związku Marty Manowskiej? Znajoma pary zdradza kulisy

Pandemia koronawirusa to nie żarty. Trudno dziwić się nadzwyczajnym środkom ostrożności, sprowadzającym się do unikania kontaktów i izolowania się w domu. Taki los spotkał miliony Polaków, w tym Martę Manowską i jej ukochanego.

Kim jest Adam? To dźwiękowiec, którego Manowska poznała na planie jednej z prowadzących przez siebie produkcji. Zaczęło się niewinnie, a z czasem para doszła do wniosku, że to ten moment, kiedy robi się poważnie.