Osaczyli ją. "Regularnie zaglądali do mojego śmietnika"

- Nie mogłam wyjść z domu, bo paparazzi non stop stali pod moją klatką. Potrafili wypytywać ekspedientki w sklepie, co kupuję. Regularnie zaglądali też do śmietnika, żeby sprawdzić, czy nie wyrzuciłam czegoś, co dostarczyłoby mediom sensacji. Czułam się całkowicie odarta z prywatności - wyznała aktorka.