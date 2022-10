Zdewastowali figury Karola i Camilli. Kolejna akcja aktywistów

Do incydentu z udziałem ekologicznych aktywistów doszło w poniedziałek 24 października tuż przed godziną 11. Jak donoszą brytyjskie media, działacze z grupy Just Stop Oil kupili bilet wstępu do słynnego muzeum figur woskowych tuż po 10.30. Następnie przeszli przez odgradzające zwiedzających od figur barierki i rozsmarowali na figurze Karola III i jego małżonki ciasto.