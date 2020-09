Paris Hilton też była trzymana w izolatce. Drew Barrymore przeżyła to samo

Amerykańska celebrytka pojawiła się w programie "The Drew Barrymore Show" w zwiazku z promocją najnowszego filmu na swój temat. W połowie września w serwisie You Tube premierę miał dokument "This is Paris" pokazujący "prawdziwą historię" prawnuczki hotelowego magnata. W rozmowie z Barrymore celebrytka wróciła do traumatycznych wspomnień z czasów, gdy była nastolatką. Przyznała, że podobnie jak aktorka, ona także była zamykana w izolatce. Wspomniała, że w szkole z internatem, do której wysłali ją rodzice, właśnie za pomocą izolacji próbowano wymusić posłuszeństwo wśród uczniów. 39-letnia dziś gwiazda mówi wprost, że w placówce ona i wielu jej rówieśników doświadczyło emocjonalnej i fizycznej przemocy. Twierdzi, że raz w izolatce spędziła 20 godzin po tym, jak odmówiła przyjęcia "tajemniczych" pigułek.