Partner Rozenek z "Miłość, seks & pandemia" zdradza kulisy. Wspomina intymne sceny

- One (sceny bliskości) nie zrobiły się same. Musieliśmy mieć wstępne fundamenty do tego, że wchodząc już na plan przed kamerę, musimy wiedzieć, co będziemy robić i na pewno nie będziemy tej sceny tam ustawiać. Dużo nam bardzo dały takie spotkania stolikowe u Patryka w biurze, praca nad scenariuszem i tam między nami wytworzyła się bardzo fajna więź. Myślę, że to zaowocowało czymś takim, że Małgosia poczuła się przy mnie bezpiecznie - przyznał.