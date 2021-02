Partner Włodarczyk pochwalił się jej zdjęciem. Internauci są zdumieni

Pokąsana Agnieszka Włodarczyk prezentuje bąble: "Mam na ciele smugi, to podobno wcale NIE SCHODZI"

Nikt jednak nie zauważył, że w trakcie swojego pobytu w Indonezji, Włodarczyk nieco się zmienia. Czterdziestolatka pod koniec stycznia zaskoczyła wszystkich informacją o swojej ciąży. Od tamtego czasu chętnie publikuje fotki, gdzie widzimy jej zaokrąglony brzuch. Robi to także Karaś, którego najnowszy post przedstawia jego ukochaną pozującą do obiektywu. Sportowiec dorzucił jeszcze serduszko do swojego opisu, by nie było wątpliwości, że jest zachwycony nowym rozdziałem w ich związku.