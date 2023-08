Partnerka Żyły w bikini. Wygrzewa się w słońcu

Jak doskonale wiadomo, Żyła miał w tamtym czasie problem z byłą żoną Justyną, która na każdym kroku wbijała mu szpilę. Jednak dziś jest spokojniej w tej kwestii, więc i partnerka Żyły może czuć się swobodniej. Widać to zresztą po ilości pikantnych zdjęć, jakie wrzuca na swój Instagram. Celebrytka nie boi się pokazywać tam w bikini. Co więcej, ma dla kogo to robić, bo obserwuje ją blisko 100 tys. osób.