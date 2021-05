Pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", które się rozstały

Poznają się przy ołtarzu i przy pierwszym spotkaniu biorą ze sobą ślub. Założeniem programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" jest, by żyli długo i szczęśliwie. Nie wszystkim się to jednak udaje. Widzowie mieli nadzieję, że Oliwia i Łukasz z 4. edycji show stworzą trwały związek. Para doczekała się nawet dziecka. Niestety zaledwie pół roku po narodzinach potomka, uczestnicy programu TVN ogłosili rozstanie. Obiecująco zaczął się również związek Ani i Grzegorza z 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na początku para wydawała się dobrze dobrana. Czar jednak szybko prysnął i uczestnicy programu zdecydowali się na rozwód. Czekali na niego blisko rok. W 4. sezonie show widzowie kibicowali Joannie i Adamowi. Niestety mężczyzna po zakończeniu programu wystąpił o rozwód. Przestał odzywać się do Joanny i dość szybko zaczął afiszować się z nową partnerką. Wyszło również na jaw, że w krótkim czasie został ojcem. Joanna poczuła się oszukana, czego nie ukrywała, pytana o byłego małżonka.

