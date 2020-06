Pascal Brodnicki w żałobie. Zmarł tata kucharza

"Utrata ojca oznacza utratę części siebie. Ktoś, kto zawsze tam był, na dobre lub na złe. Traci naszego najlepszego nauczyciela, który tak wiele nas nauczył. Traci naszego najlepszego przyjaciela. Nie będzie to łatwe, ale skoro zawsze nauczyłeś mnie bycia silnym, dotrę tam. Dotrę tam, ponieważ wiem, że najbardziej pragniesz dla rodziny szczęścia. Zrobię to dla ciebie, aby cię uhonorować. Jak zawsze robiłeś dla mnie wszystko. Nigdy nie mógłbym prosić o lepszego ojca" - czytamy pod zdjęciem Pascala.

Kucharz napisał, za co jest wdzięczny swoim rodzicom.

"Dałeś mi z mamą wszystko, o co dziecko może prosić, a nawet więcej, co pozwoliło mi stać się tym, kim jestem dzisiaj i jestem z tego dumny. Zawsze będziemy mieć pozytywne wspomnienia o tobie, o twoich żartach, podróżach, o twojej dobroci, hojności, o twojej wielkiej duszy. Nauczyłeś mnie, że wszyscy ludzie - nawet z najbardziej skrajnymi opiniami - zasługują na wysłuchanie, i że bez względu na naszą kulturę, nasze przekonania i pochodzenie - wszyscy jesteśmy równi" - napisał w swoim liście do taty gwiazdor.