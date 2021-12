Patricia Kazadi przeszła metamorfozę. Zaprezentowała nowy styl

Po tym jak fani dopytywali, "co się dzieje z Kazadi", zdecydowała się odpowiedzieć: "Kazadi choruje. Kazadi choruje od dłuższego czasu, ale leczy się i została prawidłowo zdiagnozowana półtora roku temu. Chorowanie podczas pandemii nie było łatwe. Ktokolwiek tak jak ja musiał być hospitalizowany albo przechodzić przez leczenie w tym czasie – ogromnie wam współczuję, ale też kłaniam się ochronie zdrowia za to, co dla nas robiła", napisała na Instagramie.