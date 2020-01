Patricia Kazadi wraca! Nowy teledysk będzie hitem? Wygląda w nim zupełnie inaczej…

Najnowszy singiel Patrici Kazadi – "Steppin' on my heart" pochodzi z wydanej 27 grudnia ep-ki "Kazadi Dark Pop: RMXT". Artystka zaskakuje nie tylko nową muzyką, ale też wizerunkiem.

Jak zapewnia sama Patricia Kazadi , w 2020 roku chce się skupić głównie na muzyce. Po długiej przerwie powraca na rynek z nowym, autorskim wydawnictwem – do tego sama napisała teksty i jest współkompozytorką wszystkich utworów na płynie. Wydawnictwo promuje singiel "Steppin' on my heart", do którego teledysk właśnie miał swoją premierę na Youtube. Patricia, która jest znana z częstych zmian wizerunku i odważnych fryzur prezentuje nową, do tej pory nieznaną swoją stronę – delikatną, stonowaną i melancholijną.

- "Steppin’ on my heart" – spodobało mi się w jak prosty i dosłowny sposób to zdanie oddaje to uczucie, kiedy ktoś lub coś co kochamy, z premedytacją i notorycznie łamie nam serce. Mimo że droga odseparowania się od takiej energii bywa trudna, to wierzę, że można z tego wyjść lepszą i silniejszą wersją siebie. W teledysku pokazuję sytuację bez wyjścia, to jak się z nią mierzymy i wychodzimy z tego "pojedynku" z nowym doświadczeniem. Teledysk ma prosty koncept, ale to była od początku do końca moja wizja, na czym bardzo mi zależało. Ten teledysk to było emocjonalne wyzwanie - włożyłam w niego dużo serca - powiedziała Kazadi.