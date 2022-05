Patrycja i Grzegorz Markowscy w Olivia Stars: odlot do krainy przyjemności

Przyczepić się nie byłoby w zasadzie do czego. Może do jednego – jak na ilość przebojów i energię, jaką wraz z muzykami krzesali z siebie Markowscy (która skutecznie porywała publikę z miejsc) - zaledwie ponad godzinny występ był... za krótki. Na osłodę zebrani dostali jednak spotkanie z gwiazdami. W krótkim wywiadzie z Gabi Drzewiecką zarówno Grzegorz, jak i Patrycja wyjawili, co sprawia, że stają się do siebie coraz bardziej podobni. I nie chodzi tylko o geny i więzy krwi – nikt nie miał chyba wątpliwości, że chodziło o niegasnącą pasję.