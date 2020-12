Patrycja Kazadi nie zagra sylwestra w Polsce. Ma koncert w Dubaju

Piosenkarka opublikowała zdjęcie pięknego plakatu. Okazuje się, że jest to zapowiedź jej koncertu w Dubaju. To jej pierwszy występ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Patrycja Kazadi jest naprawdę podekscytowana.

Patrycja Kazadi zagra sylwestra w Dubaju!

"To już oficjalne! Mój pierwszy koncert w Dubaju odbędzie się w sylwestra. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na świetną zabawę! Jeśli będziesz wtedy w Dubaju i nie dołączysz do nas - nie wiem, co robisz ze swoim życiem" - czytamy we wpisie piosenkarki.