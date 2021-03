Patrycja Markowska kupiła dom w Hiszpanii. To jej sposób na kryzys w małżeństwie?

W rozmowie z Krzysztofem Ibiszem zdradziła, że "jeśli dotknęliby punktu, w którym trzeba byłoby się rozstać, to pewnie by się rozstali". - Poszliśmy na terapię. Nauczyła mnie, że gdy coś idzie nie tak, nie muszę się za to biczować. Nawet jeśli popełnię błąd, mój świat się nie zawali - mówiła w rozmowie z Ibiszem.

Patrycja Markowska ma dom w Hiszpanii

"[...]. Ciepły, nadmorski klimat mają stanowić doskonałe miejsce do spędzania czasu dla obojga. Patrycja znajdzie tam doskonały azyl do pracy nad kolejnymi materiałami do nowych nagrań" - czytamy. "Miejsca jest tyle duże, że swobodnie będzie mogła zabierać ze sobą także muzyków z zespołu. Jacek z kolei kocha morze i żeglowanie, więc znajdzie tam doskonałą bazę wypadową do realizowania swojej pasji".