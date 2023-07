Patrycja Markowska spędza wolne chwile z ojcem. Opublikowała urocze zdjęcie

- Czasami faktycznie go urabiam. Chociaż nie wiem, jak dalece powinnam to robić. Pytam samej siebie, pytam jego przyjaciół. Jedni mówią: "No pewnie, wyciągaj go, przecież tak to kocha, niech rozwija skrzydła", a drudzy: "Daj mu spokój, ma już prawo żyć, jak chce". Jestem w rozkroku - mówiła w rozmowie z WP.