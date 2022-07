Patryk Vega kręci autobiografię. Wiadomo już, kto zagra reżysera

Patryk Vega z przytupem wszedł do polskiego kina filmem "Pitbull". To było świeże, odważne i świetnie zagrane policyjno-mafijne widowisko. Reżyser złamał monopol na ten gatunek filmowy, jaki dzierżył od "Psów" Władysław Pasikowski. Potem Vega postawił na ilość i wypuszczał po dwa filmy rocznie. Krytycy i widzowie czuli się coraz bardziej rozczarowani. Znakiem firmowych ostatnich filmów Vegi stało się łączenie skrajnej perwersji z serwowaną bardzo wprost i w końskich dawkach religijnością. Jego filmy przestały być czystą rozrywką. Zaczęły zmuszać do myślenia i ten przymus nie zyskał spodziewanej akceptacji. Nic dziwnego, że Vega poczuł się zawiedziony i postanowił opuścić rodzime podwórko. Jego ostatnim polskim filmem ma być autobiografia.