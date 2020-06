Patryk Vega ujawni sekstaśmy na polityków? Reżyser publikuje nagrania

Patryk Vega nie tracił czasu w trakcie pandemii i przygotował nowy film. "Pętla" opowiada o aferze podkarpackiej. Pod przykrywką ekskluzywnych klubów działały domy publiczne. Były to wyszukane miejsca, które przyciągały celebrytów, polityków, a jak punktuje Vega - także duchownych. Klientów nagrywano, a później szantażowano. Teraz reżyser bierze temat sekstaśm na warsztat i straszy ujawnieniem szczegółów.

– Film jest oparty na faktach i opowiada o seksaferze na Podkarpaciu, gdzie w ekskluzywnym burdelu nagrywano polityków, celebrytów, sportowców i duchownych po to, by następnie ich szantażować (...) Pozyskałem do współpracy przy filmie wszystkich kluczowych uczestników afery podkarpackiej – między innymi oskarżonego oficera Centralnego Biura Śledczego Policji, właścicieli nocnych klubów – bliźniaków Ukraińców i rodzinę zabitego w więzieniu boksera Cygana – mówi Patryk Vega o kulisach „Pętli”.