Patryk Vega ujawni sekstaśmy? Zapewnia, że nie boi się procesów

Znany z produkcji taśmowej filmów Patryk Vega swoje ostatnie dzieło kręcił nawet podczas pandemii, co przysporzyło mu kłopotów z policją. Twórca "Botoksu" jednak jest niezrażony i bardzo pewny siebie.

Publikując zwiastun "Pętli", pewnie wiedział, jakie zamieszanie wywoła. Nie dość, że krótkie wideo pełne jest scen seksu , to jeszcze widać na nim scenę zabójstwa Dawida "Cygana" Kosteckiego, która oficjalnie została zakwalifikowana jako samobójstwo.

Teraz w programie se.pl "Gwiazdy bez maski" zapowiedział, że jest w posiadaniu nagrań, które będzie publikować przed premierą filmu. Co jest na tych taśmach?

Nie jest jednak jasne, dlaczego Vega miałby publikować czyjeś intymne spotkania i czemu miałoby to służyć. Zapowiada się lawina pozwów.

– Prawda boli, więc jeśli opowiadasz coś, co jest oparte na faktach, a tam mamy grube historie, chociażby śmierć Dawida "Cygana" Kosteckiego, która oficjalnie została zakwalifikowana jako samobójstwo, to jest nieuniknione, że taki film musi dotknąć ludzi, więc ja się z tymi procesami godzę, że one mogą ewentualnie nastąpić. Uważam, że mam tak silny materiał dowodowy i tyle rzeczy popartych faktami, że nie boję się takiej konfrontacji - zapewnia w rozmowie z dziennikarką se.pl.