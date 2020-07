Paul Wesley o wyborach w Polsce. Jest dumny, że może głosować na Trzaskowskiego

Paul Wesley - aktor znany najbardziej z "Pamiętników wampirów" - wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do rodzinnych korzeni, nigdy nie wypierał się polskości i – co wyjątkowe w takich przypadkach – cały czas mówi po polsku . Paweł Tomasz Wasilewski jest synem polskich imigrantów, którzy osiedlili się w Marlboro w stanie New Jersey. Paul bardzo interesuje się krajem, w którym dalej mieszkają jego dziadkowie. Bierze, jak się okazuje, udział w wyborach.

Ostatnio opublikował krótki wpis: "I am proud to be voting for the first time in the current Polish presidential election!" - "Jestem dumny z tego, że będę po raz pierwszy głosował w wyborach prezydenckich w Polsce".