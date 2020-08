Paula Kubicka z "You Can Dance" w ciąży. Pochwaliła się sporych rozmiarów brzuszkiem

A to zaskoczenie! Długo nic nie było słychać o uczestniczce 8 edycji "You Can Dance", Pauli Kubickiej. Tancerka i choreografka sama o sobie przypomniała, ogłaszając światu, że spodziewa się pierwszego dziecka.

Paulina Kubicka będzie mamą (EASTNEWS)