Paula Tumala pokazała brzuch po bliźniaczej ciąży

Nieco ponad dwa miesiące później pokazała nowe zdjęcia dziewczynek - widać, że rosną jak na drożdżach. Ale to nie wszystko. Tumala zdecydowała, że nie będzie ukrywać pociążowych krągłości. Niektóre młode mamy wstydzą się odmienionego ciążą ciała, a to błąd. Modelka pokazuje, że ciało młodej mamy to powód do dumy.