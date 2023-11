Paula Tumala pozuje w bikini. Zachwycone fanki pytają o umięśniony brzuch

Jednak prawdziwy rozgłos Pauli Tumali przyniósł okres między 2013 a 2014 r., kiedy to w teledysku do utworu "My Słowianie" pojawiła się w skąpym, folkowym kostiumie, ubijając masło. Ten moment stał się punktem zwrotnym w jej karierze, a celebrytka zaczęła regularnie pojawiać się na łamach prasy plotkarskiej.