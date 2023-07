Paulina Chylewska od 20 lat jest żoną tego samego mężczyzny. Kim jest mąż dziennikarki?

Jednak praca w tym samym miejscu zaczęła stawać się przyczyną kłótni. - Wszystkie konflikty, trudne sprawy rozstrzygaliśmy w domu. Przyszedł moment, że nas to zaczęło męczyć. Mieliśmy poczucie, że nic innego w naszym domu się nie dzieje, tylko pracujemy. Bez sensu - opowiadała Chylewska. - Nie chodziło nawet o to, że ciągle pracowaliśmy, tylko o to, że wszystko, co działo się w redakcji, przynosiliśmy do domu - dodał Feddek.